Aslında geçen yıl yapılacaktı; ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Sporseverlerin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Dünyanın en büyük spor organizasyonu başlıyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı bugün Japonya Ulusal Stadı'ndaki törenle yapılacak.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Müsabakalar sırasında geçmiş olimpiyat oyunlarına ait ses efektleri kullanılacak.

11 binden fazla sporcu ter dökecek

206 ülkeden 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek.

Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü Tokyo 2020 programında ilk kez yer alacak. Organizasyonda 41 farklı tesis farklı branşlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'den 108 sporcu katılacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Açılış seramonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak.

Olimpiyat şöleni TRT'de

23 Temmuz - 9 Ağustos arasında gerçekleştirilecek spor şöleni TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından takip edilebilecek.