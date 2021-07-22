UEFA EURO 2020 ile başlayan, Wimbledon Tenis Turnuvası ile dünyanın en başarılı raketlerini ekrana getiren “TRT Spor Yazı”, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile devam ediyor.

1972’den bugüne Türkiye’nin olimpiyat kanalı olan TRT, olimpiyat meşalesini 13. kez evlere taşıyacak.

23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda geleceğin dünya yıldızları ve Milli gururlarımızın madalya mücadelesi TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’da ekranlara gelecek.

Milliler, 18 branşta 108 sporcu ile yarışacak

33 branş, 50 disiplinde 339 müsabakanın gerçekleştirileceği ve dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na Türkiye, oyunlara atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, karate, kürek, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında 58 erkek ve 50 kadın olmak üzere toplamda 108 sporcuyla katılım sağlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 200'ü aşkın ülkeden yaklaşık 11 bin sporcu katılacak.

8 Ağustos tarihinde son bulacak olimpiyat oyunları sonrasında 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı ise yine TRT Spor ve sporun her rengini ekrana getiren TRT Spor Yıldız’da yaşanacak.