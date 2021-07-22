Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üç milli sporcu Tokyo'da ilk müsabakalarına çıkacak
Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk müsabakalarına 23 Temmuz Cuma günü çıkacak.
Türkiye'yi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli okçular Mete ile Yasemin Ecem, 23 Temmuz Cuma başlayacak müsabakalarda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda mücadele edecek.
Onat ise tek çifte (M1x) disiplininde eleme mücadelesi verecek.
Tokyo'daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları TSİ 03.00'te, erkekler mücadeleleri ise TSİ 07.00'de başlayacak.
Onat Kazaklı'nın yer alacağı yarış ise TSİ 02.30'da start alacak.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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