Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Sivasspor, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Fajr, Sefa Yılmaz, Henrique, Kayode ilk 11'i ile başladı.

Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 16. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top Caner'in önünde kaldı. Caner de dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

GOLLLLL! | Caner Osmanpaşa'nın attığı golle Petrocub karşısında 1-0 öne geçiyoruz. pic.twitter.com/G5FCFug7jE — TRT Spor (@trtspor) July 22, 2021

90+4. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada Yatabare'nin kullandığı penaltıyı kaleci Meira kurtardı.

Mustapha Yatabare, 90+5'te penaltı vuruşundan yararlanamadı. pic.twitter.com/JnS680Gaty — TRT Spor (@trtspor) July 22, 2021

Mücadeleyi 1-0 kazanan kırmızı-beyazlı temsilcimiz, evinde oynayacağı rövanş maçı için avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.

5 oyuncu ilk kez

Öte yandan Sivasspor'da 5 oyuncu ilk kez bir resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi.

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Dimitrios Goutas, Sefa Yılmaz ve Pedro Henrique karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Leke James 80. dakikada, Koray Altınay ise 90+1. dakikada oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.

GOL - Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.

31. dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

42. dakikada Mihail Platica'nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.

90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.

Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette (Fransa)

Petrocub: Meira, Potirniche, Efros (Dk. 58 Ndzomo), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc (Dk. 72 Turcan), Douanla (Dk. 58 Gulceac), Iosipoi (Dk. 72 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 86 Bejan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 James), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Sefa Yılmaz (Dk. 55 Yatabare), Henrique (Dk. 90+1 Koray Altınay), Kayode (Dk. 80 Felix)

Gol: Dk. 16 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jardan, Dk. 39 Mihail Platica, Dk. 71 Meira, Dk. 71 Bogaciuc, Dk. 90+3 Ndzomo (Petrocub), Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)