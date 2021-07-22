Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.

Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer alıyor. Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 87'ye çıktı.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreni, yarın başkentteki Ulusal Stadyum'da yapılacak.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda koronavirüs riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söylemişti.

Öte yandan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda seyirci yasağına 2 şehir daha eklendi.

Fukushima ve Sapporo eyaletlerinde artan vaka sayısı nedeniyle etkinliklerin seyircisiz yapılacağı belirtildi.