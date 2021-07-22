Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Ahmed Musa'yı renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'yı transfer etti.
Fatih Karagümrük, Twitter hesabından, "Ahmed Musa Karagümrük'te. 28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık" açıklamasını yaptı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:
"Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı. İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Ahmed Musa’ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz."
AHMED MUSA KARAGÜMRÜK'TE.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 22, 2021
28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık. https://t.co/rHsWyE3eHu pic.twitter.com/uDyVwhWG0E
Etiketler: Süper Lig Fatih Karagümrük
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