Fatih Karagümrük, Twitter hesabından, "Ahmed Musa Karagümrük'te. 28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı. İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Ahmed Musa’ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz."