Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları heyecanı TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor.

Erkekler futbol müsabakaları kapsamında D Grubu'nun ve turnuvanın en önemli favorilerinden 2016 Rio şampiyonu Brezilya ile finalisti Almanya karşı karşıya geldi.

Nissan Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan keyifli mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Brezilya oldu.

Sambacılara galibiyeti getiren golleri maçın 7., 22 ve 30. dakikalarında Richarlison ile 90+5'te Paulinho kaydetti.

Almanya'nın gollerini ise 57. dakikada Amiri ve 84. dakikada Ache kaydetti.

Organizasyonun son şampiyonu Brezilya, D Grubu ikinci maçında 25 Temmuz Pazar günü Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek.

Tokyo 2020'ye mağlubiyetle başlayan son finalist Almanya ise gruptaki ikinci müsabakasında aynı gün Suudi Arabistan karşısında ilk puanlarını arayacak.

Öte yandan Gruplarda bugün 8 karşılaşma oynandı. Takımlar ikinci maçlarına 25 Temmuz Pazar günü çıkacak.

İlk gün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Meksika-Fransa: 4-1

Japonya-Güney Afrika: 1-0

B Grubu:

Yeni Zelenda-Güney Kore: 1-0

Honduras-Romanya: 0-1

C Grubu:

Mısır-İspanya: 0-0

Arjantin-Avustralya: 0-2

D Grubu:

Fildişi Sahili-Suudi Arabistan: 2-1

Brezilya-Almanya: 4-2