Organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, Olimpiyatların açılış merasiminden bir gün önce yaptığı açıklamada Kobayashi'nin görevine son verildiğini bildirdi.

Hashimoto, Kobayashi'nin komedi performansında "Haydi Holokost oynayalım." ifadesini kullanmasına atfen, "Tarihi bir trajediyi alaya alan bir tabir kullanmıştır." diye konuştu.

Hashimoto, açılış öncesi yaşanan bu gelişme nedeniyle özür diledi.

Ertelenen olimpiyatların yarın yapılacak açılış merasimine, koronavirüsün yayılımının engellenmesi için seyirci alınmayacak. Ancak bazı yetkililer, misafirler ve basın mensupları törene katılabilecek.