Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AP
Tokyo Olimpiyatları yetkilisi 'soykırım şakası' nedeniyle görevden alındı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış töreni direktörü Kentaro Kobayashi, Yahudi soykırımıyla ilgili 1998 yılında yaptığı "şaka" nedeniyle görevinden alındı.
Organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, Olimpiyatların açılış merasiminden bir gün önce yaptığı açıklamada Kobayashi'nin görevine son verildiğini bildirdi.
Hashimoto, Kobayashi'nin komedi performansında "Haydi Holokost oynayalım." ifadesini kullanmasına atfen, "Tarihi bir trajediyi alaya alan bir tabir kullanmıştır." diye konuştu.
Hashimoto, açılış öncesi yaşanan bu gelişme nedeniyle özür diledi.
Ertelenen olimpiyatların yarın yapılacak açılış merasimine, koronavirüsün yayılımının engellenmesi için seyirci alınmayacak. Ancak bazı yetkililer, misafirler ve basın mensupları törene katılabilecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Japonya
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