Rusya ilk kez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bir başka ülke hakkında başvuruda bulundu.

Başsavcılık tarafından hazırlanan 10 maddelik listede, Ukrayna'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bazı maddelerini ihlal ettiği öne sürüldü.

Kiev yönetimi, Odessa ve Donbass’ta sivilleri öldürmek, yasa dışı alıkoymak ve işkence ile suçlandı.

Ukrayna’nın güneydoğusundaki halkın oy kullanma hakkından mahrum bırakılması, Kırım’a uygulanan abluka ile Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenlenmesi de suçlamalar arasında yer alıyor.

"Rusça konuşanlara ayrımcılık yapıldığı" iddiası

Başvuruda Ukrayna’da Rusça konuşan nüfus ile Rus şirketlere ayrımcılık yapıldığı iddia edildi.

Kiev yönetimi, Malezya Hava yollarına ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak da çatışmaların sürdüğü bölgede hava sahasını kapatmamakla suçlandı.

Başvuruda Kiev’den ablukaya son vermesi ve azınlık haklarını sınırlamaması istendi.