Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Tokyo'da olimpiyat protestosu
[Fotoğraf: AP]
Tokyo olimpiyat oyunlarının açılış törenine saatler kaldı. Ancak oyunların iptal edilmesi yönündeki protestolar sürüyor.
Olimpiyat heyecanı için nefesler tutuldu. Dünyanın en büyük spor organizasyonun açılış törenine artık saatler kaldı...
Oyunların iptali için düzenlenen protesto gösterileri de hız kesmiyor.
[Fotoğraf: AP]
Bir grup, Tokyo'daki Chofu istasyonda bir araya gelerek gösteri yürüyüşü yaptı.
Koronavirüsün yayılmasından duyulan endişeyi dile getiren topluluk, oyunların iptalini istedi. Protestocular, Delta varyantının ülkeye girmesinin ardından riskin daha da arttığına dikkat çekti..
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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