Fevziye Er Meydanı’nda düzenlenen organizasyona 50'si başpehlivan, 500 güreşçi katıldı.

Güreşlerde finalde İsmail Koç ile Nedim Gürel başpehlivanlık için mücadele etti. Rakibini yenen İsmail Koç, tarihi güreşlerde başpehlivanlığı kazanan isim oldu.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan tarihi güreşlerde ilk kez bir yabancı biri güreş ağalığı ihalesini kazandı. Tarihi güreşlere son 7 dönemdir ağalık yapan Orbay Tuna, güreş ağalığını DowAksa üst yöneticisi ABD'li Douglas Parks'a teslim etti.

Tuna ve Parks er meydanında seyircileri selamladı.

[Fotoğraf: İHA]