13 yaşındaki Nehir geleceğin 33 yıldız kız futbolcu adayı arasına seçildi

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan ve Samsun Yabancılar Pazarı Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan Nehir Sezer, 15 Yaş Altı Hazırlık Kampı'na seçilmenin heyecanını yaşıyor.

Milli takımın futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına fırsat eşitliği sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için tasarlanan projeye başvuran 2009-2010-2011 doğumlu 809 futbolcu adayı arasından milli takım antrenörleri tarafından belirlenen 33 yıldız aday arasında yer alan Nehir, 25-30 Ocak tarihlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kampa katılacak.

[Fotoğraf: AA]

Seçilen yıldız adayları, Riva'da gerçekleştirilecek kampta futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler de alacak.

Nehir, Havza İlçe Stadı'nda düzenli olarak antrenman yaparak, kamp gününü sabırsızlıkla bekliyor.

Nehir Sezer, çok heyecanlı olduğunu ve yakaladığı bu imkanın kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Nehir, çok küçük yaşlardan beri futbola ilgi duyduğunu söyledi.

"Altı yaşından bu yana futbol oynuyorum. Futbola hevesim ekmek almaya markete gidip gelirken market yanında futbol oynayan çocukları görmemle başladı. İlk yaz aylarında erkeklerle yaz futbol okullarına gittim. Şimdi, Samsun Yabancılar Pazarı Kadın Futbol Takımı'nda futbol oynuyorum."

Nehir, öilli takımda kalıcı olmak istediğini vurguladı.

"Çocukluğumdan bu yana hedefim olan ve çok istediğim Milli Takım 15 Yaş Altı Hazırlık Kampı'na davet edildim, Çok mutlu ve gururluyum. Amacım çok çalışmak ve Milli Takımda kalıcı olmak."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Baba Osman Sezer ise kızının her zaman yanında olduğunu ve hayallerinin peşinden gitmesi için ona destek verdiğini belirtti.

"Nehir kendini bildi bileli futbol oynuyor. Mahallede ve site içerisinde erkek çocuklarla tek kız olarak futbol oynamaya başladı. İlçede kadın futbol takımı olmadığı için bir futbol kulübünde hocalarımız ve kulüp başkanımızın kabul etmesi ile erkek çocukları ile yaz futbol okullarına katıldı. İki yıl böyle geçti. Sonra Samsun'da kadın futbol kulübüne katıldı. Altı yıl boyunca haftada üç gün gidiş geliş yaptık ve halen gidiş geliş yapmaktayız. Bu da zorlayıcı bir süreç. Samsun Yabancılar Pazarı Kadın Futbol Kulübü Başkanımız Ali Akyüz ve hocalarımızın desteği ile kızım kendini geliştirdi. U15 Kadın Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi. Bu bizim için büyük bir gurur. Çok onurlandık. Asıl bundan sonra kızım hayallerine kavuşmak için daha çok çalışacak. Kadın Milli Takımı ve büyük kulüplerde oynama hedefleri var kızımın. İnşallah o günler de gelecek."