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Spor
AA 15.01.2024 14:20

Voleybolda "kravat" hatırlatması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kulüpleri, "kıyafet yönetmeliğine" uyulması konusunda uyardı.

Voleybolda "kravat" hatırlatması

TVF, yarışma talimatının sürekli yayında olmasına karşın kulüp teknik ekiplerinin maçlarda bu konuya yeterli dikkati göstermemesi üzerine hatırlatma yapma gereği duydu.

Kulüplere gönderilen yazıda karşılaşma talimatına uyulması gerektiği vurgulanarak teknik ekibin maçlarda takım elbise (ceket gömlek, kravat, kumaş pantolon) giymesi gerektiği hatırlatıldı.

TVF'nin yazısının ardından kulüplerin konuyu dikkate aldığı ve teknik heyetlerin karşılaşmalara "takım elbise kravatla" çıktığı görüldü.

"Bir voleybol müsabakası esnasında sporcu, deplasmanlı liglerde yer alan teknik heyet ve hakemlerin kıyafetleri Uluslararası Federasyonlar veya Ulusal Federasyon tarafından belirlenir.

Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadrosunun kıyafeti bir örnek olmak zorundadır (Masörler, sporcularla aynı olmak kaydıyla eşofman giyebilir).

Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları, en az 1 (bir) tanesi sağlık personeli olmak koşulu ile antrenör, antrenör yardımcısı, doktor, masör veya fizyoterapistten oluşacak en fazla 5 (kişi) kişi ile sınırlıdır. Avrupa kupaları oynayan takımların Avrupa kupa maçlarında reglemanda belirtilen sayıda ve nitelikte teknik heyet ile sahada yer almaları zorunludur. Sahada yer alacak teknik heyetin kıyafeti tek tip ve aynı renk (Masör/fizyoterapist/doktor takımla aynı eşofmanı giyebilir) takım elbise olmak zorundadır. Farklı kıyafet ile sahada yer alamazlar. Bu kıyafet şartını yerine getirmeyen kulüpler önce sözlü ihtar ile uyarılır. Tekrarı halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen bedel, ceza olarak kulüpten tahsil edilir. Federasyon, sezon içerisinde kıyafet değişikliklerine ilişkin bildiri yayınlayabilir. Kulüplerin bu bildiriye uymaları zorunludur."

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