İsmail Kartal kariyer sezonunu yaşıyor

Tecrübeli teknik adam bu sezon Fenerbahçe'nin başında 2 virgül 65 puan ortalamasına imza attı. Süper Lig'de bu sezon 20 maçta 17 galibiyet alan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile birlikte yüzde 85'lik bir galibiyet oranına ulaştı.

Kartal ayrıca sarı lacivertli kulübün Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan Türk teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'deki üç sezonuna bakıldığında ise toplamda yüzde 71 maç kazanma oranına ulaşan olan Kartal, 2,33 puan ortalaması yakaladı. İsmail Kartallı Fenerbahçe bu sezon hem galibiyet oranı hem de gol sayısıyla da lige damga vurdu.

20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 57 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı Lacivertli ekip bu süreçte kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 maçın 10'unu kazandı ve sadece iki kez kaybetti. Sarı Lacivertli ekip, grubunu lider bitirerek son 16 turuna yükseldi.

Teknik direktör İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yle 34 maça çıkıp 2 virgül 18 puan ortalamasına ulaşmıştı. Sarı lacivertli takım otobüsünün kurşunlanmasıyla hatırlanan o sezon, Fenerbahçe'nin lig ikinciliğiyle tamamlandı.

Kartal daha sonra 2021-22 sezonunun devre arasında, Vitor Pereira'nın gidişinin ardından Fenerbahçe'yle 18 maça çıktı. 2,28 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, koltuğunu Jorge Jesus'a bırakmıştı.