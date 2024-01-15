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Spor
AA 15.01.2024 13:45

Konyaspor'da Fahrudin Ömerovic dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile anlaştı.

Konyaspor'da Fahrudin Ömerovic dönemi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

Daha önce Türkiye'de farklı kulüplerde yardımcı antrenörlük yapan Bosna Hersekli çalıştırıcı, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak. 


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