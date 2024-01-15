Konyaspor'da Fahrudin Ömerovic dönemi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Fahrudin Ömerovic! Kulübümüz, Süper Lig 2023-2024 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Ömerovic'e Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

Daha önce Türkiye'de farklı kulüplerde yardımcı antrenörlük yapan Bosna Hersekli çalıştırıcı, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak.