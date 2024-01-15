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Spor
AA 15.01.2024 13:40

Tuğberk Tanrıvermiş'in hedefi Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı ile şampiyonluk:

Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı çalıştıran genç teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş, hedefinin başkent ekibiyle bu sezon şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Tuğberk Tanrıvermiş'in hedefi Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı ile şampiyonluk:
[Fotograf: İHA]

Tuğberk Tanrıvermiş, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bana Türkiye'den sürekli destek mesajlarını ileten tüm sporseverlere çok teşekkür ediyorum. İtalya'daki altıncı sezonum ve Roma'da önemli bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Takımımla birlikte yürüdüğümüz şampiyonluk hedefimiz var. Buna ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kulübümle sezon sonuna kadar kontratım var ve bu süre dolana kadar tek konsantrasyonum takımımın başarısı. Yaz dönemi geldiğinde bir sonraki adım için neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tanrıvermiş yönetimindeki Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı 14 haftası geride kalan ligde, topladığı 30 puanla lider durumda bulunuyor. Inter ve Empoli 29'ar puanla Roma'yı takip ediyor.

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