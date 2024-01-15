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Spor
DHA / İHA 15.01.2024 13:50

Trabzonspor'da Fountas siftah yaptı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 20 haftada Trabzonspor'da 13 oyuncu golle tanıştı. Milli takım kampında bulunan Paul Onuachu 9 golle takımın en golcü futbolcusu olurken, Yunan oyuncu Fountas ise bordo-mavili formayla siftahı Antalyaspor karşısında yaptı.

Trabzonspor'da Fountas siftah yaptı
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 3. sırada yer alıyor. Attığı 35 golle karşılık kalesinde 22 gol gören bordo-mavililerde, 13 oyuncu golle tanıştı.

Takımın en golcü futbolcusu 9 golle Paul Onuachu olurken, bu oyuncuyu 4 golle Bakasetas ve Trezeguet takip etti.

Visca'nın 3 golü bulunurken, Bardhi, Benkovic, Enis Destan ve Pepe de 2'şer gol attı. Denswill, Berat Özdemir, Göktan Gürpüz, Mendy ve Fountas'ın 1'er golü var.

Fountas siftah yaptı

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Fountas, bordo-mavili forma altında siftah yaptı. Hücum hattında önemli isimlerin yokluğunda formayı giyen ve 3 maçtır 11’de olan Fountas, Antalyaspor karşılaşmasında 1 gole imza attı.

Yenilmezlik serisini 6 maça çıktı

Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un yerini koruyup, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavililerin son 3 deplasmandan galibiyetle ayrılma serisi ise Antalyaspor maçıyla sona erdi.

Deplasmanlarda oynadığı son 3 maçını da kazanan bordo-mavililerin, Antalyaspor beraberliği ile bu serisi de sona erdi. Antalyaspor ile berabere kalan bordo-mavili ekip, ligte 4’üncü (Sivasspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir) beraberliğini elde etmiş oldu.

En az şut çekilen maç

Trabzonspor’un Antalyaspor karşılaşması istatistiklerde de ilginç sonuçları beraberinde getirdi. Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 105 maç kapsamında, Antalyaspor karşısında en az şut çektiği (4) ve en düşük gol beklentisinde kaldığı Süper Lig maçını oynadı.

Hüseyin Türkmen ilk kez

Trabzonspor’un sezon başında yaşadığı sakatlıktan ötürü uzun süre sahalardan uzak kalan Hüseyin Türkmen de Antalyaspor karşısında ilk kez süre aldı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna dahil olan Türkmen, Slovenya’daki sezon öncesi hazırlık kampının son günlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmıştı.

Yerel basın manşetleri

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler, deplasmanda alınana Antalyaspor beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

"Kuzey Ekspres: Fırtına Antalya’da duruldu, Taka: Bu şartlarda bu kadar, Karadeniz: Erken attık, üstüne yatamadık, Sonnokta: Bu kadro ile bu kadar,n Günebakış: 1 puan güzel"

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