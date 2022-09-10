Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR, TRT SPOR, AA
12 Dev Adam uzatmada yıkıldı
[Fotograf: TRT SPOR]
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda normal süresi 77-77 biten maçta Fransa'ya uzatmada 87-86 yenilerek elendi.
Arena Berlin’de oynanan karşılaşmaya Ay-yıldızlılar Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fransa'nın 43-35 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele alan Milli Takım, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 77-77'lik skorla uzatmalara gitti.
Uzatma devresi sonunda Fransa, karşılaşmadan 87-86'lık skorla galip ayrıldı.
Millilerde; Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Fransa’da ise Rudy Gobert 20 sayıyla oynadı.
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı Fransa
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