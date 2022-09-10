Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, 5 maçta aldığı 1 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.

Sezona iyi başlayan Gaziantep temsilcisi ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 10 puanla haftaya 5. sırada girdi.