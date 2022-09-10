Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniyespor, yarın Gaziantep FK deplasmanında
[Fotoğraf: (Arşiv)]
HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, 5 maçta aldığı 1 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.
Sezona iyi başlayan Gaziantep temsilcisi ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 10 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Etiketler: Ümraniyespor Gaziantep FK Süper Lig
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