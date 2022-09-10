Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
[Fotograf: AA]
Süper Lig'de son 2 maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, 6. haftada yarın Galatasaray ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 6 puanla 12. sırada girdi.
Geride kalan süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise 10 puanla 7. basamakta yer aldı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Tarkan Serbest ile Raoul Petretta, müsabakada forma giyemeyecek.
Etiketler: Galatasaray Kasımpaşa
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