Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 Dev Adam deplasmanda Bulgaristan karşısında
[Fotograf: AA]
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak.
A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Bulgaristan ise ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup oldu.
A Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Gürcistan, İspanya ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile Belçika, Gürcistan ile de İspanya karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı
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