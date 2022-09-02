Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Bulgaristan ise ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup oldu.

A Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Gürcistan, İspanya ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile Belçika, Gürcistan ile de İspanya karşılaşacak.