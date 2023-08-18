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Spor
AA 18.08.2023 14:24

11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası Sakarya'da başladı

Sakarya'da düzenlenen 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası başladı.

11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası Sakarya'da başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'den 42 ilin yanı sıra Azerbaycan, Tataristan Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Ukrayna, Suriye, Gürcistan, İran, Afganistan ve Kazakistan'dan toplam 1320 sporcu katılıyor.

Sakarya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği turnuvanın ilk gününde süper minikler kategorisinde tatamiye çıkan sporcular, madalya almak için mücadele etti.

Dereceye girenlere ödüllerin verildiği turnuva, ümitler ile yıldızlar kategorisinde yapılacak yarışların ardından 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli'nin yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile uluslararası bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

"42 il, 9 ülkeden 1320 sporcu katılıyor"

Şilli, turnuvanın, Türkiye'de düzenlenen en büyük judo turnuvalarından biri olduğunu belirtti.

"42 il, 9 ülkeden 1320 sporcu katılıyor. Çok büyük bir organizasyon. Bugün süper minikler ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılıyor. Toplam 4 kategorimiz var. Bu turnuvanın en önemli özelliği; 2024'e hazırlanan milli takımlara seçilerek sporcuların son hazırlığı burası. Bu yüzden çok önemli bir turnuva."

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