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Spor
AA 18.08.2023 14:18

Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 3 ve 4. haftada oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ve 4. haftanın programı şu şekilde:

3. Hafta:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 Ağustos Pazar:

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)

21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

4. Hafta

1 Eylül Cuma:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

2 Eylül Cumartesi:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

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