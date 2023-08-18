"Çizme"de futbol heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen İtalya'da 2023-2024 sezonunun açılış gününde, Frosinone-Napoli ve Empoli-Hellas Verona maçları yapılacak. Son şampiyon Napoli, Benito Stirpe Stadı'nda TSİ 19.30'da Frosinone'ye konuk olacak. Aynı saatte Empoli, Carlo Castellani Computer Gross Arena'da Hellas Verona'yı ağırlayacak.

Şampiyonluk adaylarından Inter ise TSİ 21.45'te Giuseppe Meazza Stadı'nda Monza'yı ağırlayacağı maçla sezonu açacak. Aynı saatte Genoa da Luigi Ferraris Stadı'nda Fiorentina'yı konuk edecek.

Şampiyonluk adayları

Serie A'da geçen sezon 33 yıllık şampiyonluk özlemini bitiren Napoli'nin teknik direktör değişikliğiyle girdiği sezonda performansı merak konusu olacak.

Luciano Spalletti'nin yerine Rudi Garcia'yı göreve getiren Napoli, Kim Min-jae'yi 50 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderdi ve Suudi Arabistan'dan gelen yüksek bonservisli tekliflere rağmen golcüsü Victor Osimhen'i kadroda tuttu. Natan ve Jens Cajuste transferlerinin yanı sıra geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Giacomo Raspadori ve Giovanni Simeone'nin bonservisleri alındı.

Sandro Tonali'nin 64 milyon avro karşılığında Newcastle United'a transfer olduğu Milan'da kadroya önemli eklemeler yapıldı. Samuel Chukwueze, Christian Pulisic ve Yunus Musah için 20'şer milyon avro ödeyen Milan, Tijjani Reijnders (19 milyon avro), Ruben Loftus-Cheek (16 milyon avro) ve Noah Okafor'u da (14 milyon avro) renklerine bağladı.

Andre Onana, Marcelo Brozovic, Robin Gosens, Milan Skriniar ve Edin Dzeko'nun takımdan ayrıldığı Inter'de Davide Frattesi, Yann Aurel Bisseck, Marcus Thuram, Juan Cuadrado, Marko Arnautovic gibi önemli transferler yapıldı.

Denis Zakaria, Angel Di Maria, Nicolo Rovella, Arthur Melo ve Dejan Kulusevski gibi isimleri takımdan gönderen Juventus ise şu ana kadar Timothy Weah'ı transfer edip Manuel Locatelli ve Moise Kean'in bonservislerini 30'ar milyon avro karşılığında aldı.

Serie A'da Türk futbolcular

Serie A'da bu sezon Türk futbolcular da mücadele edecek.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, yine takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Kenan Yıldız Juventus'ta, Zeki Çelik Roma'da, Güven Yalçın Genoa'da, Koray Günter ise Hellas Verona'da takımlarının başarısı için ter dökecek.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den teklif aldığı öne sürülen bir diğer milli futbolcu Merih Demiral'ın ise bu sezon Atalanta'dan ayrılması bekleniyor.

En çok şampiyon olan takım Juventus

Juventus, 122. sezonu oynanacak İtalya futbolunun en üst düzey ligi Serie A'da 36 şampiyonlukla en başarılı takım oldu.

Ligde ayrıca Inter ve Milan 19'ar, Genoa 9, Torino, Bologna ve Pro Vercelli 7'şer kez mutlu sona ulaşırken, Roma ve Napoli de 3'er şampiyonlukla dikkati çekiyor.

Kadro değeri en yüksek takım Napoli

Transfermarkt verilerine göre Napoli, 575 milyon avroyla Serie A'nın kadro değeri en yüksek takımı olarak göze çarptı.

Bu alanda Milan 552,1, Inter 498,3, Juventus 447,2, Atalanta 359,2, Roma 332,1, Fiorentina 274,5 ve Lazio 270,1 milyon avro değerle Napoli'yi takip etti.

Statlar

Inter ve Milan'a ev sahipliği yapan 80 bin 18 kişilik San Siro (Giuseppe Meazza), Serie A'da en yüksek kapasiteye sahip stat olarak dikkati çekiyor.

Roma ve Lazio'nun maçlarını oynadığı Olimpiyat Stadı 73 bin 261, Napoli'nin Diego Armando Maradona Stadı 54 bin 726, Fiorentina'nın Artemio Franchi Stadı 47 bin 282 ve Juventus'a ev sahipliği yapan Allianz Stadı 41 bin 507 kişilik kapasiteyle Serie A'nın en büyük statları arasında yer aldı.

İlk hafta programı

19 Ağustos Cumartesi:

19.30 Empoli-Hellas Verona

19.30 Frosinone-Napoli

21.45 Genoa-Fiorentina

21.45 Inter-Monza

20 Ağustos Pazar:

19.30 Roma-Salernitana

19.30 Sassuolo-Atalanta

21.45 Lecce-Lazio

21.45 Udinese-Juventus

21 Ağustos Pazartesi:

19.30 Torino-Cagliari

21.45 Bologna-Milan