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Savunma
AA 15.01.2025 16:32

Yerli üretim güdüm kitleri Hava Kuvvetleri envanterinde

Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 güdüm kitlerinin ilk parti ürünleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme'sinden (ASFAT)  yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat 2023'te imzalanan sözleşmeyle başlayan "HGK-84 Tedariki Projesi" kapsamındaki ilk parti ürünlerin teslimatı tamamlandı.

Proje kapsamındaki nihai montaj, üretim ve testler, Ankara'daki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılan ilk teslimatlar kapsamında kabul testlerindeki atışlarda yüzde 100 başarı kaydedildi.

"HGK-84" güdüm kiti

HGK-84 güdüm kiti, mevcut güdümsüz MK-84 genel maksat ve nüfuz edici bombaları, güdüm sistemiyle havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çevirebiliyor.

15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kitiyle donatılmış bombalar, 10 metre altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor.

Lazer arayıcı başlıkla da kullanılabilen HGK-84 güdüm kitleri, bu konfigürasyonda 3 metre altında vuruş hassasiyetiyle de öne çıkıyor.

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