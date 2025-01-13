ANKA III'ten bir ilk daha: Hedef 12’den vuruldu

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren ANKA III, test uçuşlarına devam ediyor.

ANKA III'ün ilk kez gövde içerisinden mühimmatla hedefi 12'den vurduğu görüntülere yer verilen açıklamada, "ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. ASELSAN’ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi. Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.