Yerli motorlu taktik tekerlekli 100 zırhlı araç envantere girdi

Türkiye'nin önemli askeri araç üreticilerinden BMC'nin İzmir Pınarbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerli motorlu zırhlı araçları teslim etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Görgün, şöyle konuştu:

"50 Vuran aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 40 Vuran aracı Jandarma Genel Komutanlığına ve 10 Kirpi aracı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiş oldu. Türkiye savunma sanayi, Allah'a çok şükür dünyanın gıptayla izlediği, bizlerin çalışmaktan gurur, hizmet etmekten onur duyduğumuz bir alanda. Sadece güzide güvenlik kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ekosistem olarak elimizden geleni yapıyoruz."

"Türk savunma sanayii çok güçlü teknolojik kaynağa sahip"

Haluk Görgün, Türk savunma sanayinin çok güçlü teknoloji kaynağına sahip olduğuna işaret etti.

Geçen yıl 7,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını anımsatan Görgün, "6,5 milyar dolar hedefimiz vardı. Bunu yüzde 29 üzerinde gerçekleştirdik. Sadece son 2 yılda Türk savunma sanayi şirketlerinin imzaladığı ihracat sözleşmelerinin miktarı 20 milyar dolar. Biz sadece teknolojimizle değil, maliyet etkin çözümlerimizle de müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ana muharebe tankı, seri üretime geçecek

Savunma Sanayi Başkanlığının 2025 yılı çalışmaları hakkında da bilgi veren Görgün, şunları kaydetti:

"Kara araçları konusunda müjdemiz ve beklentimiz, bu yılın ikinci yarısının hemen sonunda ana muharebe tankımızın seri üretimden çıkarak kahraman ordumuza teslim edilmesi. Bu önemli bir gelişme olacak. Bununla beraber kamikaze çalışmalarımız, M60 tanklarının ayda en az iki tane teslim edilecek şekilde tamamlanması, zırhlı amfili hücum araçlarının teslimatlarının yapılması. Yine yeni nesil 6x6, 8x8 araçlarımızın sözleşmelerinin imzalanması, özel maksatlı teknik tekerlekli zırhlı araç ÖMTTZA'ların 5 farklı varyantta konfigürasyonların ve kalifikasyonlarının tamamlanması. GZPT ve ZMA modernizasyonu kapsamında olan araçlarımızın teslimatı 2025 yılındaki kara araçları bakımından faaliyetlerimiz içinde yer alacak."

Sıra Altay tankında

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da kara harekatının önemli manevra unsurlarından biri olan taktik tekerlekli zırhlı araçların sürat, zırh koruması, keşif gözetleme ve ateş kabiliyetiyle, muharebe sahasının ana unsurlarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Bu ihtiyaç doğrultusunda 2011 yılından itibaren Kirpi-1 aracının Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını, müteakip dönemde elde edilen tecrübelerden istinaden araçlara ilave yetenek ve sistemler eklenerek yeni modeller geliştirildiğini aktaran Bayraktaroğlu, "Şu anda envanterimizde 1500 civarında zırhlı araç olduğunu kabul edersek, bugün Kirpi'sinden Vuran'ına, yeni nesil devriye araçlarından yeni nesil taktik zırhlı araçlara kadar özellikle Irak'ın kuzeyinde ve Suriye hareket alanında icra edilen, operasyonun yükünü taşıyan, bunlara olumlu katkı sağlayan bir sistem olduğu hepimiz tarafından görülmektedir. Gayretlerimizin somut sonucu olan, bugün yerli motoruyla donatılmış 100. taktik tekerlekli zırhlı aracı da envanterimize kazandırıyoruz. Sıra, Türk mühendislerinin ve Türk savunma sanayiinin ürünü olan Kara Kuvvetlerinin ana muhabere tankı Altay'dadır." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı da modernleşme yolunda önemli bir adımı daha atmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu başarının sadece sayılardan ibaret olmadığını vurgulayan Çardakçı, "Savunma sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yerli ve milli üretimi önceleyen politikalarla büyük ilerleme yaşamış, ülkemizin bağımsızlık mücadelesine teknolojik üstünlük kazandırmış. Savunma sanayimizin milli kimlik kazanması, jandarma teşkilatımızın modernleşme sürecinde çok önemli dönüm noktası olmuştur. Bugün teslim aldığımız bu araçlar, bu vizyonun somut ve gurur verici yansımasıdır." şeklinde konuştu.

"Kirpi ve Vuran'da yerlilik oranı yüzde 95"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise bugüne kadar yaptıkları tüm yatırımların yansıması olarak ilk seri üretim yerli ve milli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçların teslimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu teslimatın ülkenin savunma sanayisinde yerlileşme oranının artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerine yönelik çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tosyalı, "Bugün itibarıyla BMC tarafından üretilen Kirpi ve Vuran araçlarında motorla beraber yerlilik oranını yüzde 95 seviyesine çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ihtiyaçlarına tam yanıt verecek şekilde göreve hazır hale getirilen bu araçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisi gezen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yetkililerden bilgi aldı.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer katıldı.