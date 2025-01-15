ASELSAN, yeni Radar Entegrasyon Merkezi'nde üretime başladı

Tasarım, test ve seri üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin son yıllarda AESA tabanlı radar teknolojilerinde çok önemli bir mesafe kat ettiği, dünyanın önde gelen radar tasarım ve üretim merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi.

Bu doğrultuda, özellikle yurt dışı siparişlerde ciddi bir ivme yakalandığına dikkati çekilne açıklamada, "ASELSAN, bu talep artışını karşılamak amacıyla, 50 milyon ABD Doları yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezini bu yıl başında devreye almış, önemli bir kapasite ve verimlilik artışı sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Üretim kapasitesi 3 katına çıkacak

Açıklamada ayrıca, planlı siparişler ve büyüme hedefleri doğrultusunda, şirketin mevcut radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlandığı, toplam 73 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu tesisin 2027 sonunda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.