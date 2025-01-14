Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
DHA 14.01.2025 17:40

KAAN'ın 2'nci prototipi ilk kez görüldü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin görüntüsünü paylaştı. Görgün, KAAN'ın 2028'de teslim edileceğini, 2030'lu yıllarda yerli motorla kullanılacağını belirtti.

KAAN'ın 2'nci prototipi ilk kez görüldü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2024 yılı ihracat rakamları ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Görgün, savunma sanayii alanında 2024 yılında 300'ün üzerinde ürünün 180 ülkeye ihracının yapıldığını belirtti. Görgün, savunma sanayiinde 3 bin 500 firmadan bin 600'ünün ihracat yaptığını kaydetti.

KAAN'ın 2'nci prototipi ilk kez görüldü

Görgün, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 5'inin Avrupa ülkesi olduğunu, en çok ihraç ürünlerin İHA'lar, SİHA'lar, akıllı füzeler, askeri helikopterler, hava radar sistemleri olduğunu belirtti. Görgün, ASELSAN tarafından İHA'lar, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilen, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün 2024 yılında 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Görgün, 7 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamını 2 yılda çift haneli seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Görgün, 2023 ve 2024 yıllarında toplam imzalanan ihracat sözleşmelerinin tutarının da 20 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.

"2028'de teslim edeceğiz"

Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin görüntüsünü de ilk kez paylaştı.

Görgün, toplam 6 adet KAAN prototipinin üretileceğini açıkladı. Görgün, "KAAN'ı 2028’de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda başlatılan proje çerçevesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.

ETİKETLER
Haluk Görgün KAAN
Sıradaki Haber
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması'na başvurular sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
KOSGEB'in yeni destek programlarının ayrıntıları belli oldu
17:52
ABD'de üretici enflasyonu arttı
17:47
AB'den ABD'nin çip ihraç sınırlama kararına tepki
17:45
Sanayide yeşil dönüşümün standartları belirlendi
17:41
Bakan Işıkhan: Madencilik sektöründeki kayıt dışı istihdam oranı minimum seviyede
17:36
Geçen yıl 33 şirket halka arz edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Toprak damları oyun alanına dönüştü
Toprak damları oyun alanına dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ