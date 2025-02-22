Parçalı Bulutlu -2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 22.02.2025 10:11

Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI gökyüzüyle buluştu

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA gökyüzündeki yerini aldı.

Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uçuş testleri Edirne'nin Keşan ilçesinde devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

İrtifa rekorunu kırdı

Turbo motora sahip SİHA, 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Bayraktar TB2T-AI SİHA, devam eden uçuş testlerinde 30 bin 318 feet irtifaya çıkarak kendi rekorunu da kırdı.

Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak düzeyde büyük bir güç kazandı.

Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI gökyüzüyle buluştu

Hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor

Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor.

SİHA, en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazanırken, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyonla araziyi tanıyıp, yön tayin edebiliyor.

En uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor

Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabilen Bayraktar TB2T-AI SİHA, görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor, dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olacak Bayraktar TB2T-AI SİHA, gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor. SİHA, bu özelliğiyle muharebe sahasında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

ETİKETLER
Baykar Bayraktar SİHA İnsansız Hava Aracı (İHA) Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Zırhlı araçlar için yeni müjdeler yolda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Kızılırmak kısmen buz tuttu
11:49
Diyarbakır anneleri 2 bin gündür evlat nöbetinde
11:54
Ticaret Bakanlığı "Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması"nı yeniledi
11:37
On bir ayın sultanı ramazan 29 gün sürecek
11:15
Trump'ın yol açtığı panik, Avrupalı liderleri savaşın 4. yılında Kiev'de buluşturuyor
11:00
Afrika’da yeni bir dönem kapanıyor: Fransa
Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
FOTO FOKUS
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ