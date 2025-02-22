Ankara-Abu Dabi hattı güçleniyor: Savunma sanayii başrolde

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ev sahipliğinde yapılan IDEX ve NAVDEX 2025 Savunma Sanayii Fuarı dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişiyi ağırladı. Türk firmaların da adeta çıkarma yaptığı ve önemli anlaşmalara imza attığı organizasyon gelecek döneme dair beklentileri daha da artırdı.

Fuar boyunca her ne kadar savunma sanayii üzerine yoğunlaşılsa da aslında gerek başkent Abu Dabi gerek Dubai’de Türkiye’nin farklı alanlarda etkisini görmek mümkün ve bunun farklı sebepleri var.

“Türk savunma sanayiinin gücünü göstermiş olduk”

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, TRT Haber’e yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi. Bu noktada savunma sanayiinin başrol oynadığına işaret eden Büyükelçi Göktaş, sadece son üç yılda iki ülke arasında imzalanan anlaşma sayısının 50’yi aştığı bilgisini verdi.

Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan kabul edilen IDEX ve NAVDEX 2025’e ülkemizden de çok sayıda firmanın katıldığını belirten Göktaş, “Türk savunma sanayiinin gücünü bu fuar vasıtasıyla bir kez daha müşahede ettik. Buradaki firmalarımız gerek kabiliyetleriyle gerek yenilikçi projeleriyle ilgi odağı oldu.” dedi.

Atılan adımların aslında gelecek dönemde yeni ortak projeler için de bir yol açabileceğine işaret eden Göktaş, 2023 yılında Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin ‘stratejik ortaklık’ seviyesine yükseldiğini anımsattı.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ile BAE ilişkileri son yıllarda ciddi ivme kazandı.]

“Türklerin BAE’ye yoğun ilgisi var”

Büyükelçi Lütfullah Göktaş, BAE’de Türk ilgisine işaret ederek bu durumun iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağların güçlülüğünden kaynaklandığını kaydetti.

Buraya gelen Türklerin kendini evinde hissettiğini söyleyen Büyükelçi Göktaş, “Bu durum BAE’li kardeşlerimiz için de geçerli. Onların da ülkemize yoğun bir ilgisi var. İstanbul, Karadeniz ve Ege’ye çok ciddi rağbetleri var. Aynı şekilde onlar da Türkiye’ye gittiğinde kendi evlerinde gibi rahat hissediyorlar.” dedi.

Göktaş ayrıca, Türkiye’nin BAE’de mutfağıyla, dizileriyle, farklı markalarıyla da ciddi anlamda var olduğunu söyledi.

[Büyükelçi Göktaş, gelecek dönemde Türkiye-BAE arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi.]

“İkili ilişkilerin bölgenin tamamını etkiliyor”

Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Ankara-Abu Dabi hattında ilişkilerin yakın gelecekte daha güçleneceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin güçlenmesi sadece ikili ilişkiler açısından değil bölgemiz adına da önemli. Çünkü bu coğrafyanın gerçekten de barışa, huzura, istikrara ihtiyacı var.

Türkiye de BAE de bölgemizin istikrara kavuşmasına büyük önem veriyor. Her iki ülke de bölgesel sahiplenme düşüncesiyle hareket ediyor. Bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin birlikte çözüm üretebileceği yaklaşımı benimseniyor. En sağlıklı çözümün de bu olacağına inanıyoruz.

Gelecek dönemde sadece Türkiye-BAE ilişkinin değil, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin de çok daha ileri seviyelere geleceğine eminim.”