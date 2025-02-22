Hafif Kar Yağışlı -2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.02.2025 13:00

Ankara-Abu Dabi hattı güçleniyor: Savunma sanayii başrolde

Son yıllarda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında giderek güçlenen ilişkiler özellikle savunma sanayiindeki iş birlikleriyle farklı bir boyuta yükseldi. Ülkemizin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, iki ülke arasındaki bu yeni durumun aslında tüm bölgeyi de doğrudan ve olumlu etkilediğini söyledi.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
Sercan Türkyılmaz
Sercan Türkyılmaz
Kamera
okuma süresi
Okuma süresi
Ankara-Abu Dabi hattı güçleniyor: Savunma sanayii başrolde

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ev sahipliğinde yapılan IDEX ve NAVDEX 2025 Savunma Sanayii Fuarı dünyanın dört bir yanında çok sayıda kişiyi ağırladı. Türk firmaların da adeta çıkarma yaptığı ve önemli anlaşmalara imza attığı organizasyon gelecek döneme dair beklentileri daha da artırdı.

Fuar boyunca her ne kadar savunma sanayii üzerine yoğunlaşılsa da aslında gerek başkent Abu Dabi gerek Dubai’de Türkiye’nin farklı alanlarda etkisini görmek mümkün ve bunun farklı sebepleri var.

“Türk savunma sanayiinin gücünü göstermiş olduk”

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, TRT Haber’e yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini söyledi. Bu noktada savunma sanayiinin başrol oynadığına işaret eden Büyükelçi Göktaş, sadece son üç yılda iki ülke arasında imzalanan anlaşma sayısının 50’yi aştığı bilgisini verdi.

Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan kabul edilen IDEX ve NAVDEX 2025’e ülkemizden de çok sayıda firmanın katıldığını belirten Göktaş, “Türk savunma sanayiinin gücünü bu fuar vasıtasıyla bir kez daha müşahede ettik. Buradaki firmalarımız gerek kabiliyetleriyle gerek yenilikçi projeleriyle ilgi odağı oldu.” dedi.

Atılan adımların aslında gelecek dönemde yeni ortak projeler için de bir yol açabileceğine işaret eden Göktaş, 2023 yılında Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin ‘stratejik ortaklık’ seviyesine yükseldiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ile BAE ilişkileri son yıllarda ciddi ivme kazandı.[Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ile BAE ilişkileri son yıllarda ciddi ivme kazandı.]

“Türklerin BAE’ye yoğun ilgisi var”

Büyükelçi Lütfullah Göktaş, BAE’de Türk ilgisine işaret ederek bu durumun iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağların güçlülüğünden kaynaklandığını kaydetti.

Buraya gelen Türklerin kendini evinde hissettiğini söyleyen Büyükelçi Göktaş, “Bu durum BAE’li kardeşlerimiz için de geçerli. Onların da ülkemize yoğun bir ilgisi var. İstanbul, Karadeniz ve Ege’ye çok ciddi rağbetleri var. Aynı şekilde onlar da Türkiye’ye gittiğinde kendi evlerinde gibi rahat hissediyorlar.” dedi.

Göktaş ayrıca, Türkiye’nin BAE’de mutfağıyla, dizileriyle, farklı markalarıyla da ciddi anlamda var olduğunu söyledi.

Büyükelçi Göktaş, gelecek dönemde Türkiye-BAE arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi.[Büyükelçi Göktaş, gelecek dönemde Türkiye-BAE arasındaki ilişkilerin daha da artacağını söyledi.]

“İkili ilişkilerin bölgenin tamamını etkiliyor”

Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Ankara-Abu Dabi hattında ilişkilerin yakın gelecekte daha güçleneceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin güçlenmesi sadece ikili ilişkiler açısından değil bölgemiz adına da önemli. Çünkü bu coğrafyanın gerçekten de barışa, huzura, istikrara ihtiyacı var.

Türkiye de BAE de bölgemizin istikrara kavuşmasına büyük önem veriyor. Her iki ülke de bölgesel sahiplenme düşüncesiyle hareket ediyor. Bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin birlikte çözüm üretebileceği yaklaşımı benimseniyor. En sağlıklı çözümün de bu olacağına inanıyoruz.

Gelecek dönemde sadece Türkiye-BAE ilişkinin değil, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin de çok daha ileri seviyelere geleceğine eminim.”

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri Dış Politika Dubai Savunma Sanayii Ticaret Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Zırhlı araçlar için yeni müjdeler yolda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:56
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik
14:28
ABD Adalet Bakanı Bondi, Kennedy suikastıyla ilgili dava dosyalarını inceliyor
14:35
HAVELSAN'dan yeni İHA: BULUT
14:18
Bakan Göktaş: Aile meselesini bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz
14:13
Hakkari Yüksekova'da çığ düşme anı kamerada
14:12
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
FOTO FOKUS
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ