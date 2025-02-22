Zırhlı araçlar için yeni müjdeler yolda

Türkiye’nin çok farklı zorluklarla karşılaştığı ancak günün sonunda bir şekilde başarıyla aşabildiği alanlardan biri de zırhlı kara araçları. Kimi doğrudan kimi örtülü ambargolar, siyasi nedenlerle kasten geciktirilen sistemler ya da farklı sıkıntılar sektörü durduramadı.

Geldiğimiz noktada Türk zırhlıları sadece içeride önemli işlere imza atmakla kalmıyor, dünyanın dört bir yanında adından başarıyla söz ettiriyor. Ülkemizin bu alandaki en önemli global markalarından biri olan FNSS’nin Genel Müdürü Nail Kurt hem mevcut durumu hem de yakın gelecekteki muhtemel beklentilerini TRT Haber’e anlattı.

“BAE ile ortak üretim yoluna gidebiliriz”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki IDEX 2025 savunma sanayii fuarı kapsamında bir araya geldiğimiz Kurt, uzun yıllardır bu ülkede önemli işlere imza attıklarını anımsattı. Fuarda yeni bir iş birliği mutabakatını da hayata geçirdiklerini söyleyen Kurt, anlaşmanın yaklaşık 615 araçta modernizasyonu kapsadığını anlattı.

Dünya genelinde son yıllarda hemen herkesin bu tür ilişkilerde mutlaka yerli üretim ya da yerli katma değer beklediğini vurgulayan Kurt, “Eğer yeni ürün alırlarsa ve bunun sayısı, projenin süresi bunu mümkün kılıyorsa elbette burada üretim yoluna da gidebiliriz. Malezya, Endonezya ve Suudi Arabistan’da gibi örneklerimizde teknoloji transferi de vardı. Buna alışığız. Ve eğer sayı müsaade ederse yerli ve ortak üretime başlarız.” dedi.

[FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeni bir iş birliği mutabakatı imzaladı.]

“Türk firmaları bir ekosistem oluşturabildi”

Türkiye’nin bu alandaki hikayesinin 1990’ların başında Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) üretimiyle başladığını anımsatan Nail Kurt, “FNSS ile başladı. Sonra BMC ve Otokar gibi firmalar da geldi. Belki de üç firmanın Türkiye’ye fazla olduğu düşünülebilir. Ama bu rekabet bizi çevik hale getirdi. Aradan geçen zaman içinde içerde bir ekosistem başarıyla oluşturuldu.” dedi.

Bir dönem tamamen ihracata yöneldiklerini, ardından içerdeki siparişlere çalıştıklarını kaydeden Kurt, yakın zamanda hem içeri hem de dışarıdan yeni müjdeler gelebileceğini söyledi.

“Yeni nesil zırhlı araçlar için imza töreni çok yakında”

Dışardaki büyük çaplı projeleri bitirdiklerini ve şimdi içerdekilerin başlamak üzere olduğu bilgisini veren Kurt, şöyle devam etti:

“Sürdürdüğümüz projelerin toplam rakamları çok büyük. Peyderpey siparişler geliyor. Hava savunmada ASELSAN ile çalışıyoruz. Kaideye Monteli Cirit kulesi için ROKETSAN ile çalışıyoruz. Silah taşıyıcı araçlar için Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığımız projeler var. Sözleşmeyi imzaladık. Özel maksatlı taktik tekerlekli 6X6 ve 8X8 araçlarda motor sorunu yüzünden ilk projenin teslimatları ancak bu yıl başlıyor. Onu da hemen tamamlayacağız.

Günün sonunda çok daha fazla ihtiyaç olduğunu biliyoruz. O siparişler de devreye girecektir. Ayrıca, yeni nesil zırhlı araçlar projesinde imza töreni çok yakında gerçekleşecek. Türk Ordusu 1990’ların başında ZMA’ları almaya başladı. O tarihten sonraki en önemli atılım yeni nesil araçlarla yapılacak. Devam eden projeler de olacak ama çok önemli yeni işler de başlayacak. Ordumuzun bunlara gerçekten ihtiyacı var.”

[Türk zırhlı kara araçları dünyanın dört bir yanında başarıyla boy gösteriyor.]

“Her ülkeyle mücadele edebilecek durumdayız”

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Türkiye’nin kara zırhlılarında bir dünya markası olduğunun altını çizerek, “Eğer karşı ülkeden ihaleye girmemize izin verilirse biz dünyanın her yerinde başa güreşiriz. Batı, doğu, Rusya ya da bir başkası fark etmez. Biz fiyat ve kalite olarak her platformda en başa oynarız. Bu gurur verici bir durum.” dedi.

Geçmiş yıllarda Türkiye’nin bu alanda da doğrudan ya da örtülü ambargolara maruz kaldığını hatırlatan Kurt, bugün gelinen noktada ‘burada takılırız’ diyecekleri pek de bir konu kalmadığını ve yerli/milli çözümlerle bir şekilde ilerlediklerini sözlerine ekledi.

Video Kurgu: Alperen Nuhoğlu