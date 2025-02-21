Açık -5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.02.2025 22:38

Bakan Fidan, Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti.

Bakan Fidan, Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Johannesburg'da, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden biri olan Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Fidan, Güney Afrika'da Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti

Bakan Fidan, "Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA'nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Kayıt dışı siyasete izin veririz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
Kastamonu'da kar nedeniyle bazı yollar tır ve çekici geçişine kapatıldı
22:38
Gazze'de çadırları su altında kalan Filistinliler geceyi dışarıda geçirdi
22:58
SPK, pay piyasalarında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı
22:35
AB Suriye'ye yönelik bazı sektörel yaptırımları kaldırmayı planlıyor
22:02
Rusya: NATO, Ukrayna ile ilgili barış müzakere sürecini engellemeye çalışıyor
21:31
Trump: Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum
Katar ve Mısır’ın işbirliğiyle Gazze’ye konteyner evler ve iş makineleri gönderildi
Katar ve Mısır’ın işbirliğiyle Gazze’ye konteyner evler ve iş makineleri gönderildi
FOTO FOKUS
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
Müdürün anonsuyla bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ