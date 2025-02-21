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Gündem
TRT Haber 21.02.2025 20:08

12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

12 terörist etkisiz hale getirildi

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