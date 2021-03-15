Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal medya hesabından insansız hava aracı Anka'nın görselini bu sözlerle paylaştı:

"Yarın elbet bizim, elbet bizimdir."

Etkin olarak kullanılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Anka, montajı ve üretimi tamamlanarak 16 Temmuz 2010'da hangardan çıkarıldı ve motoru çalıştırıldı.

30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olma hedefiyle sürekli geliştirildi.

Gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi Anka, uydu yeteneğine sahip Türkiye'nin İHA'sı olarak kullanıma sunuldu.

Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şatlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen Anka-S, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılıyor.