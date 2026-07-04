TAYFUN BLOK-3 hareketli deniz hedefini tam isabetle vurdu

Türk savunma sanayiinin roket ve füze devi ROKETSAN, Türkiye’nin bu alanda ulaştığı en son teknolojiyi simgeleyen milli balistik füze TAYFUN’un BLOK-3 versiyonu ile kritik bir test atışı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen test kapsamında, düşman unsuru olarak belirlenen ve deniz üzerinde serbest şekilde seyir halinde olan insansız deniz aracına yönelik operasyonel bir angajman uygulandı. Canlı harp başlığı kullanılan atışta, TAYFUN BLOK-3 hipersonik hızlara ulaşarak hedefine kilitlendi ve hedefi başarıyla vurdu.

Dünyada sayılı, Türkiye'de bir ilk

Bu başarılı atış testiyle birlikte, Türkiye savunma tarihinde ilk kez bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen hareketli bir hedef vurulmuş oldu. Öte yandan, dünyada da sayılı örneği bulunan bir teknoloji olan "balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu" Türkiye'de ilk kez TAYFUN BLOK-3 ile hayata geçirildi.

Yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, füze tarafından yüksek süratte yakalanarak cerrahi bir hassasiyetle etkisiz hale getirildi.

Hipersonik hızla hava savunma sistemlerine geçit vermiyor

ROKETSAN tarafından üretilen TAYFUN füze sistemi, derinlikteki stratejik hedeflerde yüksek etki yaratmak amacıyla tasarlandı. Sistemin sahip olduğu en dikkat çekici özelliklerden biri olan hipersonik (ses hızının kat kat üzerinde) seyir hızı, füzenin mevcut hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini imkansız hale getiriyor. Yüksek vuruş hassasiyeti sayesinde istenmeyen hasarları (kolateral hasar) önleyen TAYFUN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık kapasitesini stratejik bir seviyeye taşıyor.

Stratejik derinlik ve yüksek güvenilirlik

ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, TAYFUN'un yüksek güvenilirlik seviyesine sahip bir sistem olduğu ve derinlikteki hedeflerde mutlak başarı sağladığı vurgulandı. BLOK-3 testiyle kanıtlanan hareketli deniz hedeflerine angajman kabiliyeti, Türkiye’nin Mavi Vatan savunmasındaki gücüne güç katacak bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

"TAYFUN başarısını bir kez daha kanıtladı"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test atışına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun başarısını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Görgün, açıklamasında şunları kaydetti;

Millî imkânlarla geliştirdiğimiz TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak.

Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteği ile savunma sanayiimizin bu günlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum. Başta Roketsan ailesi olmak üzere bu başarıda emeği bulunan tüm alt yüklenicilerimizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve SSB’deki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme yolunda üstlendiğimiz emaneti daha da ileri taşımak için durmaksızın, tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.