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Savunma
AA 02.07.2026 15:23

Türk savunma sanayii NATO Zirvesi'nde vitrine çıkacak

Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 dolayısıyla stratejik bir etkinliğe imza atacak.

Türk savunma sanayii NATO Zirvesi'nde vitrine çıkacak

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerinin, uluslararası işbirliklerinin ve müttefiklik ruhunun öne çıkarılacağı programa geniş çaplı katılım sağlanacak.

Ay Yıldız Karargahı ilk resmi organizasyonuna NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak
Ay Yıldız Karargahı ilk resmi organizasyonuna NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak

Resepsiyona, NATO ve müttefik ülkelerin askeri ve sivil üst düzey yetkilileri ile uluslararası savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri iştirak edecek.

Türk savunma sanayi ürünlerinin katılımcılar için sergileneceği etkinlikte, havacılık platformları da gökyüzünde yerini alacak.

Program kapsamında milli hava platformları gösteri uçuşları yapacak.

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