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Savunma
TRT Haber 01.07.2026 11:00

NATO'nun uydu haberleşmesi Türkiye'ye emanet

NATO’nun en kritik kabiliyetlerinden biri olan uydu haberleşme sistemi Türkiye’de CTECH tarafından üretiliyor. NATO tarafından ‘dünyada sadece iki ülke yapabiliyor’ şeklinde duyurulan bu kritik teknoloji için çok sayıda ülke de Ankara’nın kapısını çalıyor…

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Türkiye bir yandan NATO tarihinin en kritik toplantılarından birine hazırlanıyor diğer yanda ittifakın imkan ve kabiliyetlerinin artması adına son derece önemli projelere imza atıyor.

Ürettiği uydu haberleşme sistemleriyle sadece ülkemizin değil dünyanın da parmakla gösterilen adreslerinden biri olan CTECH’in çözümleri NATO için hayati öneme sahip.

“Türkiye ve Fransa dışında yapabilen yok”

CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat, geliştirdikleri sistemin neden önemli olduğunu anlatırken önemli bir parantez açıyor:

“NATO’nun doğrudan kendi askeri yok. NATO’nun sahip olduğu komuta kontrol ve iletişim altyapısı. İşte biz bu haberleşme ekosistemindeki en kritik görevlerden birini üstlendik. Elektronik karıştırmaya dayanıklı güvenli uydu modemini ürettik, NATO’nun hizmetine sunduk. Ortaya koyduğumuz bu sistem bugüne kadar Türkiye’den NATO’ya verilen en yüksek teknoloji.”

NATO’nun isteklerini yerine getirebilen sistemi dünyada sadece Türkiye ile Fransa’nın geliştirdiğini ve bunun bizzat NATO tarafından duyurulduğunu söylüyor Fırat. Günün sonunda ipi Türkiye’nin göğüslediğini ve NATO gibi son derece değerli bir referansla yeni fırsatlara yelken açtıklarını anlatıyor.

CTECH ortaya koyduğu çözümlerle sadece ülkemizin değil dünyanın da kendi alanında önde gelen aktörlerinden biri oldu.[CTECH ortaya koyduğu çözümlerle sadece ülkemizin değil dünyanın da kendi alanında önde gelen aktörlerinden biri oldu.]

“Farklı ülkelerle yeni sözleşmeler imzalayabiliriz”

Cüneyd Fırat, Suudi Arabistan ve Katar’ın askeri uydu haberleşme sistemlerinde CTECH’i tercih etme ihtimalinin hayli yüksek olduğunu vurguluyor. Körfez bölgesinde yeni bir ülke için daha ihracatın gündeme gelebileceğini anlatıp, devam ediyor:

“Malezya ile de son derece yoğun bir görüşme trafiğimiz var. Yıl sonuna kadar orada da imzaları atabiliriz. Ayrıca bir Baltık ülkesi ile NATO üyesi Güney Avrupalı bir ülkeyle de hızlıca ilerleyebiliriz. Buralarla görüşmelerimiz sürüyor. Benzer hamlelerin sayısını artıracak ve tüm NATO ülkelerine doğru yelken açacağız.

CTECH imzalı SecureArx karıştırmaya dayanıklı uydu haberleşme sistemi NATO içinde de hayli popüler hale geldi. Bu ürün sadece şirketimizi değil ülkemizi de temsil eden bir bayraktar. Yakın gelecekte hem CTECH’in hem ülkemizin ismini daha farklı coğrafyalarda en iyi şekilde duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

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NATO'nun uydu haberleşmesi Türkiye'ye emanet
NATO'nun uydu haberleşmesi Türkiye'ye emanet
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