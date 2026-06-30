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Savunma
TRT Haber 30.06.2026 09:35

ASELSAN'ın milli üretim gücü katlanıyor

ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

ASELSAN'ın milli üretim gücü katlanıyor
[Fotograf: TRT Haber]

ASELSAN’dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada 40 milyon ABD Dolar yatırımla tamamlanan 17 bin 360 metrekare kapalı alana sahip Akıllı Mühimmat ve Sualtı Sistemleri İlave Üretim ve Test Merkezlerinin devreye alındığı belirtildi.

Devreye alınan tesislerle birlikte, hava ve deniz savunma sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi. Seri üretime büyük katkı sunacak Tesisler sayesinde
ASELSAN’ın teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyeti artırıldı.

ASELSAN'ın bu alandaki çalışmaları, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii için büyük önem taşıyor.

ETİKETLER
ASELSAN Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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