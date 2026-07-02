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Gündem
AA 02.07.2026 13:27

Ay Yıldız Karargahı ilk resmi organizasyonuna NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk resmi organizasyonuna 36. NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak.

Ay Yıldız Karargahı ilk resmi organizasyonuna NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temelleri atılan Ay Yıldız Müşterek Karargahının kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

TSK'nın komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekat ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak "Ay Yıldız Müşterek Karargahı" ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilecek.

Ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan yerleşke, özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla TSK'nın bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlandı.

MSB: Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak
MSB: Ay Yıldız Müşterek Karargahı dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak

Siber güvenlikten balistik korumaya, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, "Çelik Kubbe" anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacak.

Ay Yıldız Karargahı ilk resmi organizasyonuna NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak

Böylece Ay Yıldız Karargahı, MSB'nin kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, TSK'nın müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacak.

Milli Savunma Bakanlığının her hafta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile kapılarını basın mensuplarına açan Ay Yıldız Karargahı, ilk resmi organizasyonuna 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" kapsamında ev sahipliği yapacak.

Ay Yıldız Karargahı ilk resmi organizasyonuna NATO Zirvesi ile ev sahipliği yapacak

Zirve kapsamında konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri onuruna Ay Yıldız Karargahı'nda resepsiyon verilecek.

Resepsiyonun yerleşkenin "Yıldız" kısmında verilmesi planlanıyor.

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NATO Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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