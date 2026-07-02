Şanlıurfa'daki köpek saldırısı olayına Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Halfeti Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

Bakan Çiftçi talimat verdi

Bakanlıktan, 30 Haziran'da Halfeti'nin Yukarıgöklü Mahallesi'nde Muhammed Ali Aral'ın yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın olayı yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, yaralanan Aral'ın Halfeti Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildiği hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bilgisi verildi.

Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

Açıklamada, Aral'a ve ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.