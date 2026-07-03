NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin

Türkiye, NATO’nun son yıllardaki en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor… Masadaki en kritik konu başlıklarından biri de hiç şüphesiz ittifak üyesi ülkelerin birbiriyle olan askeri koordinasyonunu daha da güçlü kılabilmek.



Bu noktada en önemli unsurların başında tatbikatlar geliyor. NATO dünyanın farklı coğrafyalarında son derece zorlu koşullarda tatbikatlara imza atıyor. Böylece ittifak üyelerinin sahada her daim hazır olması hedefleniyor.

Türkiye de gerek asker sayısı gerekse de sahadaki imkan ve kabiliyetleriyle NATO’nun en önemli oyuncularından biri.



Ankara, NATO’nun askeri caydırıcılığının unsurlarından olan bu tatbikatlara yüksek düzeyde katılım ağlıyor. NATO tatbikatlarının lider aktörleri arasında gösterilen Türkiye, harp sahasındaki yüksek harekat kabiliyetiyle göz kamaştırıyor.



Öyle ki sadece son 18 ayda 50’ye yakın NATO tatbikatına katılan Türk Ordusu, sunduğu katkılarla ne denli stratejik bir güç olduğunu da tüm dünyaya gösterdi…

[Görsel: Nursel Cobuloğlu Çoban / TRT Haber ]

Avrupa'daki tatbikatlara Türkiye damgası

NATO’nun bu yılki en kapsamlı tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026” etkinliğinde dondurucu soğukta denizin ortasındaki TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB-3 sadece NATO üyelerini değil tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

Türk savunma sanayiinin tek seferde yaptığı en büyük proje olan TCG Anadolu… Kimi zaman NATO tatbikatlarında amiral gemi oldu, kimi zaman yanaştığı limanlarda ziyaretçilerin gözdesi oldu…

Karlı havalarda son derece zorlu şartlarda görevini icra eden insansız kara aracı ASLAN, Baltık Denizi üzerinde Türk bayrağını dalgalandıran yerli/milli SİHA’lar, İngiltere limanlarında göğsümüzü kabartan denizaltımız ve diğerleri…

[Tatbikatlar kapsamında gittikleri ülkelerde limana demirleyen Türk gemileri ziyaretçilerin akınına uğradı. Foto: AA]

Tüm bunlar NATO tatbikatına katılan platformların gövde gösterisi değildi… Aynı zamanda Türk mühendisliğini geldiği noktayı da gösteren bir kabiliyet fragmanıydı…



Söz konusu tatbikatlar kriz yönetimi, lojistik devamlılığı, siber savunma ve yeni nesil doktrinlerin entegrasyonu gibi alanlarda ciddi kazanımlar sağlıyor.



Türk savunma sanayii ürünleri de müşterek harekat ortamındaki etkinliğini bu tatbikatlarda tüm dünyaya gösteriyor.



Karada, denizde ve havada… En zorlu şartlarda dahi sahada Türk bayrağını gururla dalgalandırdığımız NATO tatbikatlarının bir kısmını paylaştık. Ancak bunların sadece NATO tatbikatları olduğunu da unutmamak gerek…

Türkiye, bu süreçte Azerbaycan, Libya ve Katar başta olmak üzere çok farklı ülkelerde de NATO dışındaki tatbikatlara katıldı. Daha net bir ifadeyle Türkiye aynı anda çok farklı coğrafyalarda çeşitli kuvvet unsurlarıyla her türlü görevi başarıyla yerine getirdi. Tüm bunları alt alta eklediğimizde Ankara’nın NATO’nun tatbikat faaliyetlerinde de ittifakın en önemli aktörlerinden biri olduğu net şekilde görülüyor…