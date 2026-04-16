Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Hedefimiz tam bağımsız Türkiye'yi vücuda getirmek

8. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla ATO Congresium'da başladı.

Haluk Görgün, "Türkiye'nin üretim gücünü, teknoloji kabiliyetini ve kalkınma iradesini ileri taşıyan her organizasyonu çok değerli buluyoruz. Bu organizasyon akademiyi, sanayiyi, girişimcileri, gençleri aynı hedef etrafında topluyor. Hedefimiz her alanda verimli projeler üreterek tam bağımsız Türkiye'yi vücuda getirmek." ifadelerini kullandı.

GHOST programı ile geleceğin teknolojileri belirleniyor

Savunma sanayisinde yürütülen GHOST Programı'na da değinen Görgün, bu yapının geleceğin harekat ortamını şekillendirecek teknolojileri belirlemek amacıyla geliştirildiğini anlattı. Görgün, programın aşamalarını şu sözlerle açıkladı:

"Bu anlayışla yürüttüğümüz GHOST çalışmaları, yani Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler, geleceği sistematik biçimde okumamıza ve hazırlanmamıza imkan sağlıyor. GHOST programının ilk aşamasında geleceğin harekat senaryolarını masaya götürüyoruz.

İkinci aşamada bu senaryoların öne çıkardığı kritik teknolojileri belirliyor ve öncelikler sıralamaları yapıyoruz. GHOST ile belirlenen teknoloji hedeflerini ODAK teknoloji ağları yapısına taşıyor, kısa, orta ve uzun vadeli yol haritalarımızı oluşturuyoruz."

Karar alma süreçlerinde veri temelli yöntemler kullandıklarını vurgulayan Görgün, teknoloji alanları arasındaki ilişkilerin analitik yöntemlerle değerlendirildiğini dile getirdi. Görgün, "Bu adımları atarken farklı karar alma sistemlerini eş zamanlı olarak işletiyoruz. DEMATEL yöntemiyle teknoloji alanları arasındaki etkileşim yapısını çözümlüyor. AHP metodu ile karar alma kriterlerini ağırlıklandırıyor. TOPSIS yaklaşımı ile alternatifleri önceliklendiriyoruz. Böylece teknoloji yol haritamızı ve proje seçimlerimizi veriye dayalı, mukayeseli ve sonuç odaklı bir temel üzerine inşa ediyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka ve kuantum alanında çok sayıda proje yürütülüyor

Savunma sanayisindeki başarının arkasında bu metodolojik disiplinin bulunduğunu belirten Görgün, geleceğin teknolojilerine yönelik projelerin "Savunma Sanayii ARGE Geniş Alan" (SAGA) çağrıları kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Görgün, son bir yılda üç ayrı SAGA çağrısı yayımlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada tek tek proje isimlerini saymaktan çok SAGA çağrıları sonrasında oluşan proje portföyümüzün mahiyetini vurgulamak isterim. Yapay zeka alanında üretken yapay zeka, çok modlu yapay zeka, büyük dil modelleri, açıklanabilir yapay zeka ve büyük aksiyon modelleri gibi başlıklarla ondan fazla yeni projeyi aynı anda yürütüyoruz. Yine SAGA çağrıları kapsamında kuantum alanında hesaplama, algılama, navigasyon ve haberleşme konularında projeler yürütüyoruz."

Yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesiyle güvenlik kapasitesinin güçlendirildiğini söyleyen ve insan kaynağının önemine dikkati çeken Görgün, milli yetkinlik hamlesinin savunma sanayisinin uzun vadeli güvencesi olduğunu ifade etti.

Görgün, bu yaklaşımın temeline ilişkin şunları kaydetti:

"İnsan kıymetinin kalitesi bir milletin en büyük gücüdür. Milli Yetkinlik Hamlemiz, stratejik hedefler ve teknoloji yol haritaları ile uyumlu bir yetenek yönetimi sistemi kurmayı ve sektör firmalarında insan kaynağı süreçlerini geliştirmeyi hedefliyor. Bizim için yetkinlik, teknik bilgi, disiplin, çözüm üretme kabiliyeti, kurum kültürü, liderlik anlayışı ve sorumluluk bilincinin birleşimidir."