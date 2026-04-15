Savunma
AA 15.04.2026 11:14

Kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'tan testlerde tam isabet

ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, 4 farklı kullanıcı senaryosuyla gerçekleştirilen test atışlarını tam isabetle tamamladı.

KARAOK'un farklı kullanım senaryolarına yönelik test atışları başarıyla devam ediyor.

Üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

 

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, KARAOK'un test atışlarını NSosyal hesabından "Gözü kara, vuruşu kesin" mesajıyla paylaştı.

Atışlı test faaliyetleri kapsamında 4 ayrı senaryoda hedefini tam isabetle vuran KARAOK'un sahadaki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladığını belirten İkinci, "Geleceğin harp sahasını milli sistemlerimizle şekillendirmeye ve ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
ROKETSAN Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
