Baykar K2 Kamikaze İHA, otonom sürü uçuş testini başarıyla tamamladı

Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA, otonomi, yapay zeka ve formasyon yeteneklerini sergilediği testlerle sahaya çıktı. Gelişmiş yapay zeka ve otonomi algoritmaları ile donatılan platform, 5 adet K2'nin katıldığı uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Yapılan test süreçlerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal medya hesabından paylaştı.

Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 5 adet K2 Kamikaze İHA, farklı dizilimlerle formasyon uçuşu gerçekleştirdi. Test senaryolarında K2 platformları, yapay zeka, sensör ve yazılımları vasıtasıyla sürüdeki hava araçlarına göre konum alarak filo içindeki yerlerini hatasız şekilde korudu.

Otonom sürü uçuş kabiliyeti, birden fazla İHA'nın insan müdahalesi olmadan senkronize hareket etmesini ve ortak hedeflere odaklanmasını sağlıyor. K2 Kamikaze İHA, "Turan" ve "Duvar" formasyonu gibi farklı dizilimleri de başarıyla uygulayabiliyor.

Birden fazla İHA'nın koordineli hareket etmesi, düşman hava savunma sistemlerini aşmak ve hedefleri çok yönlü olarak etkisiz hale getirmek için kritik önem taşıyor. Bu yetenek, özellikle asimetrik savaş senaryolarında ve yoğun hava savunma bölgelerinde operasyonel esneklik sağlıyor.

Yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları, İHA'ların dinamik tehdit ortamlarında daha etkili şekilde hareket etmesine olanak tanıyor.

AR-GE çalışmalarının bir sonraki adımında platformun, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkanı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projeyle yüksek maliyetli mühimmatın kullanımını asgari seviyeye indirerek etki gücü yüksek, düşük maliyetle seri üretilebilen platformların sahaya sürülmesi amaçlanıyor.