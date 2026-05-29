Açık 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 29.05.2026 23:46

ABD, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu duyurdu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD’nin İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa "el koyduğunu" açıkladı.

ABD, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu duyurdu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu’nda ABD-İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İran’a yönelik yaptırımların ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruyu cevaplayan Bessent, İran’a uygulanan yaptırımların geri çekilmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

Bessent, söz konusu ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Bessent ayrıca, ABD’nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran’a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasına yönelik planlara ilişkin, "Kaldırılacak olan deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık ‘evlerine dönme' sürecine başlayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD İran Kripto Para
Sıradaki Haber
Bulgaristan, ülkedeki ABD uçakları ve personelinin kalış süresini 1 ay daha uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:19
Hamas: Barış Konseyi İsrail’in Gazze’de işgali genişletme planına ilişkin net tutum sergilemeli
23:21
Yollarda dönüş yoğunluğu
22:22
Bulgaristan, ülkedeki ABD uçakları ve personelinin kalış süresini 1 ay daha uzattı
22:20
Brezilya lideri Lula da Silva: ABD, Brezilya'ya "çocuk gibi" muamele etmemeli
22:25
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
23:21
İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
FOTO FOKUS
Bursa'da sağanak: Evleri su bastı, çatı çöktü
Bursa'da sağanak: Evleri su bastı, çatı çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ