AA 29.05.2026 22:16

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Veysel C. idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Belören kasabası yol ayrımında Serkan S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar, itfaiye personelince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C., Muhammed Burak C., Emir Mirza C., Eymen Mirza C., Deniz Yaren C. ve Buse K. ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.

Adıyaman Trafik Kazası
