Dünya
AA 29.05.2026 21:14

Katil İsrail bayramda Gazze'yi vuruyor

Katil İsrail ordusunun, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde Gazze Şeridi’nde farklı bölgelerde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Palmira restoranı yakınındaki Nunu ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı’nda ise sivillerin bulunduğu bir alana düzenlenen saldırıda iki Filistinli çocuk yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarına göre, Bureyc Kampı’nda insansız hava aracıyla (İHA) sivillerin toplandığı noktaya düzenlenen saldırıda yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail topçularının da aynı bölgeye saldırı düzenlediği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 922 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 786 kişi yaralandı.

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 bin 819 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.

