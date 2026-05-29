İstanbul'un fethini anlatan görsel deneyim çadırına yoğun ilgi

İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda kurulan çadır, ziyaretçilerine unutulmaz tarih yolculuğu sunuyor.

İstanbul’un fethinin ruhunu modern teknolojiyle buluşturan gösterim vatandaşlarca yoğun ilgiyle takip edildi.

Yaklaşık 9 dakika süren özel gösterimde, Fatih’in entelektüel kişiliği, fetih hazırlıkları ve kuşatma süreci görsel efektlerle izleyiciye aktarıldı.

Ulubatlı Hasan’ın surlara bayrak diktiği anların canlandırıldığı bölümler, vatandaşlarca heyecanla takip edildi.

Gösterimde, fetih sonrasında İstanbul’un bir ilim ve medeniyet merkezine dönüşme süreci ile şehrin yeniden imar faaliyetleri de anlatıldı.

Gösterimde ayrıca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden aslına rücu ederek ibadete açılmasına özel vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuran-ı Kerim okumasına da gösterimde yer verildi.

Tarihi ve manevi değerlerin işlendiği bu bölümler, alanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle ve duygu yoğunluğuyla izlendi.

Görsel deneyim çadırı, özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle karşılandı. Tarihi bir olayı interaktif şekilde deneyimleme şansı bulan minik ziyaretçiler de tarihin yeniden canlandırılmasından gözlerini alamadı.

Gösterimi ilgiyle takip eden vatandaşlar, o anları video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

"O anları yaşadım, sanki savaştaydım"

Çadırdaki fetih sahnelerinden çok etkilenip gözyaşlarını tutamayan bir vatandaş "Ben vatanımı, milletimi, devletimi Allah için çok seviyorum. Buralar kolay alınmadı. O anları yaşadım, sanki savaştaydım. Şu anda da biz savaştayız, Allah gani gani rahmet etsin, her zaman Fatih Dedemi ziyaret ediyorum. Sultan Abdülhamid Han'dan da Allah razı olsun, Gazze'ye de Rabb'im yardım etsin. Tarihimizi öğreniyoruz. Reis de tarih yazıyor. Allah onu da başımızdan eksik etmesin, çok çok selamımı söyleyin. 'Bir hacı teyze size çok selam gönderdi.' deyin. Hakkınızı helal edin ülkemizi ve sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Gönül Artut ise Bursa'nın Orhangazi ilçesinden geldiğini, muhteşem bir görsel bir yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün kutlu olmasını dileyen Artut, "Fatih gibisi gelmez, onun bize bıraktığı şey kelimelerle anlatılmaz. İstanbul'a aşığız, İstanbul gibi görkemli bir şehri bize bıraktığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve kendisini rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Cengiz Kırtop da gösterimi izlerken çok duygulanıp etkilendiğini anlattı.

Fetih sahnelerinin kendisini özellikle çok etkilediğini dile getiren Kırtop "Fatih Sultan Mehmet'e rahmet diledi.