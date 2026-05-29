Açık 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.05.2026 23:14

Yollarda dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk başladı.

Yollarda dönüş yoğunluğu
[Fotograf: DHA]

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkisi ile Bekirdere Rampası İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Trafik, özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve Çayırova kesiminde de zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor.

Yollarda dönüş yoğunluğu

Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik
Sıradaki Haber
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
Bulgaristan, ülkedeki ABD uçakları ve personelinin kalış süresini 1 ay daha uzattı
22:20
Brezilya lideri Lula da Silva: ABD, Brezilya'ya "çocuk gibi" muamele etmemeli
22:25
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
23:21
İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü paylaşımı
21:21
Katil İsrail bayramda Gazze'yi vuruyor
İstanbul'da gün batımı
İstanbul'da gün batımı
FOTO FOKUS
Bursa'da sağanak: Evleri su bastı, çatı çöktü
Bursa'da sağanak: Evleri su bastı, çatı çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ